В Кыргызстане выявлен британский штамм коронавируса – глава Минздрава

СОVID-19

В Кыргызстане обнаружили британский штамм коронавируса. Об этом агентству сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, сейчас уже 50% всех выявленных случаев коронавирусной инфекции являются британским штаммом.

Он отметил, что этот вариант коронавируса намного агрессивнее, смертельнее.

«Если старый штамм мог заразить 1-2 человека при общении, то британский штамм может заразить 3-5 человек от одного больного. Этот вирус агрессивнее. Сейчас принимаем меры, необходимо быстрее привезти российскую вакцину и быстрее провести вакцинацию населения», - сообщил министр.