В Кыргызстане от COVID-19 вакцинировано 13 тыс. 552 человека, из них за последние сутки - 1 тыс. 357

СОVID-19

В Кыргызстане за последние 24 часа вакцинированы 1 тыс. 357 человек, из них 2 дозой - 70. Всего по республике вакцинировано 13 тыс. 552 человека, из них 2 дозой - 178, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, из них:

- в Бишкеке – 1 тыс. 292 (в т.ч. за сутки –217, второй дозой - 29);

- в Оше – 1 тыс. 203 (в т.ч. за сутки – 134, второй дозой - 37);

- в Чуйской области – 1 тыс. 421 (в т.ч. за сутки – 166, второй дозой - 4);

- в Ошской области - 4 тыс. 322 (в т.ч. за сутки – 202);

- в Иссык-Кульской области – 1 тыс. 107(в т.ч. за сутки – 169);

- в Таласской области – 436 (в т.ч. за сутки – 64);

- в Нарынской области – 592 (в т.ч. за сутки – 30);

- в Джалал-Абадской области – 2 тыс. 479 (в т.ч. за сутки – 220);

- в Баткенской области - 700 (в т.ч. за сутки – 155).

Напомним, что 19 марта через Республиканский центр иммунопрофилактики было получено 150 тыс. доз вакцины китайского производителя Beijing Institute of Biological Product Co.Ltd, инактивированная вакцина «Синофарм». Вакцинация проводится двукратно, с интервалом в 25-28 дней. Побочных проявлений после иммунизации данной вакциной не зарегистрировано.

По всем вопросам относительно вакцинации можно обратиться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0(312) 546521, 0(312) 546104.