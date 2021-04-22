Статистика по COVID-19 в КР за прошедшие сутки: 380 новых случаев, из них 246 - в Бишкеке, 5 летальных исходов

СОVID-19

По их данным, в Бишкеке – 246, в Оше - 14, Чуйской области – 91, в Ошской области - 5, в Нарынской области – 2, в Иссык-Кульской области – 15, в Джалал-Абадской области – 5, в Баткенской области - 2.

Всего за весь период зарегистрировано 93 тыс. 6 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 164 пациента: в Бишкеке – 94, в Оше - 3, в Чуйской области – 44, в Ошской области - 7, в Таласской области -1, в Иссык-Кульской области - 9, в Джалал-Абадской - 3, в Баткенской области - 3.

Всего за весь период выздоровели 87 тыс. 554 человека.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 5 летальных исходов: в Бишкеке - 4, в Чуйской области - 1.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 566 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 11 человек: в Бишкеке - 9, в Джалал-Абадской области - 1, в Иссык-Кульской области - 1.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 380 медработников, выздоровели – 4 тыс. 291.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 352 пациента.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 22 человека, 962 - в средней тяжести, 316 – тяжелые, 52 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении 1 тыс. 556 пациентов.

Кроме того, за сутки проведено 4 тыс. 829 ПЦР-анализов.