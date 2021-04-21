Новую мутацию коронавируса выявили в Индии

СОVID-19

В индийском штате Западная Бенгалия выявлен еще один новый штамм коронавирусной инфекции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на India Today.

Об этом сообщил сотрудник индийского Института геномики и интегративной биологии Винод Скария.

"B.1.618 - новая линия SARS-CoV-2, преимущественно обнаруженная в Индии и характеризующаяся отдельным набором генетических вариантов, включая E484K, основной вариант уклонения от иммунного ответа", - говорится в сообщении.

При этом ученый отметил, что убедительных доказательств того, что именно этот штамм является причиной увеличения числа заразившихся коронавирусом в регионе, на данный момент нет.

По словам Скария, некоторые наборы вариантов данной мутации были обнаружены в США, Швейцарии, Сингапуре и Финляндии.

Как и в других штатах Индии, в Западной Бенгалии также наблюдается резкий рост заболеваемости. За последние сутки там обнаружили почти 10 тысяч новых случаев. Отметим, что в последние месяцы страна бьет рекорды по числу зараженных коронавирусом.

Ранее в Индии выявили новый вариант коронавируса с двойной мутацией. Из-за роста случаев заболевания в стране Индия временно приостановила весь экспорт вакцин от коронавируса.



Источник: vb.kg