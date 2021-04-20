В Кыргызстане за сутки вакцинировано 1255 человек, всего – 10830

СОVID-19

Всего за последние 24 часа по Кыргызстану вакцинированы 1 тыс. 255 человека, всего - 10 тыс. 830, сообщает Минздрав.

По данным ведомства, из них:

- в г.Бишкеке – 914 (в т.ч. за сутки –97);

- в г.Ош – 955 (в т.ч. за сутки – 133);

- в Чуйской области – 1028 (в т.ч. за сутки – 129);

- в Ошской области - 3903 (в т.ч. за сутки – 374);

- в Иссык-Кульской области – 790 (в т.ч. за сутки – 55);

- в Таласской области – 236 (в т.ч. за сутки – 59);

- в Нарынской области – 552 (в т.ч. за сутки – 7);

- в Джалал-Абадской области – 2049 (в т.ч. за сутки – 365);

- в Баткенской области – 403 (в т.ч. за сутки – 36).

Напомним, что 19 марта через Республиканский центр иммунопрофилактики было получено 150 тыс. доз вакцины китайского производителя Beijing Institute of Biological Product Co.Ltd, инактивированная вакцина «Синофарм». Вакцинация проводится двукратно, с интервалом в 25-28 дней. Побочных проявлений после иммунизации данной вакциной не зарегистрировано.

По всем вопросам относительно вакцинации можно обратиться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0(312) 546521, 0(312) 546104.