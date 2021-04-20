Статистика по COVID-19 в КР за прошедшие сутки: 225 новых случаев, 2 смерти

СОVID-19

Об этом на брифинге в доме Правительства КР сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке – 117, в Чуйской области – 82, в Ошской области - 4, в Таласской области - 1, в Нарынской области – 4, в Иссык-Кульской области – 12, в Джалал-Абадской области – 5.

Всего за весь период зарегистрировано 92 тыс. 320 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 173 пациента: в Бишкеке – 108, в Оше - 3, в Чуйской области – 51, в Нарынской области - 3, в Иссык-Кульской - 5, в Джалал-Абадской области - 2, в Баткенской области - 2.

Всего за весь период выздоровели 87 тыс. 229 человек.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 2 летальных исхода: в Бишкеке - 1, в Чуйской области - 1.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 557 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 4 человек: в Бишкеке - 2, в Чуйской области - 2.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 360 медработников, выздоровели – 4 тыс. 276.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 236 пациентов.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 29 человек, 850 - в средней тяжести, 308 – тяжелые, 49 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении 1 тыс. 324 пациента.

Кроме того, за сутки проведено 5 тыс. 20 ПЦР-анализов.