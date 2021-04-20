В Бишкеке за сутки зарегистрировано 117 случаев COVID-19

СОVID-19

Об этом на брифинге сообщила заместитель главного врача по Госэпиднадзору Айнагуль Рыскулбекова.

По ее словам, из них лабораторно-подтвержденные случаи – 104 и клинико-эпидемиологическая пневмония - 13 случаев.

«Среди чисто городских жителей зарегистрировано 104 случая. По Ленинскому району – 20, по Первомайскому – 21, по Свердловскому -18 и Октябрьскому – 43 случаев. Из других областей взяты на учет 15 случаев заражения. С симптомами обратились в 102 случаях, остальные - бессимптомные», - сообщила она.

По ее данным, за сутки в стационары были госпитализированы 32 человека, также 85 человек получают амбулаторное лечение.

Рыскулбекова призвала горожан и гостей столицы соблюдать противоэпидемиологические правила.

Источник: Кабар