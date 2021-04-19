Американские ученые испытывают на людях новое лекарство от коронавируса

СОVID-19

Согласно новому исследованию, экспериментальный препарат против гриппа может значительно снизить уровень распространения COVID-19, и осложнение, которое он вызывает в легких, заявили ученые из Национального института здравоохранения США (NIH) и Плимутского университета.

Они обнаружили, что MK-4482, первоначально разработанный для лечения гриппа, был эффективен, если его вводить за 12 часов до или через 12 часов после заражения SARS-CoV-2.

Авторы утверждают, что лечение с помощью данного препарата потенциально может снизить подверженность высокому риску SARS-CoV-2 и может использоваться для лечения диагностированной инфекции SARS-CoV-2 отдельно или в сочетании с другими лекарствами.

Препарат в настоящее время проходит клинические испытания на людях.

Другой препарат Ремдесивир, например, уже одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, но его необходимо вводить внутривенно, что делает его использование в основном ограниченным в клинических условиях на более поздних стадиях заболевания, напомнили ученые.

Исследование проводится в лаборатории Rocky Mountain Laboratories, входящей в Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний NIH в Гамильтоне, штат Монтана, руководит исследованием адъюнкт-профессор вирусологии и иммунологии Плимутского университета и приглашенный научный сотрудник NIH Майкл Джарвис.

В 2020 году та же группа исследовала МК-4482 на хомяках.

Источник: centralasia.media