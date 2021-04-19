За прошедшие сутки от COVID в Кыргызстане скончались 6 человек

По данным республиканского штаба, случаи летальных исходов зафиксированы:
- в Чуйской области — 4,
- в Бишкеке – 2.
Всего с начала пандемии в республике умерли 1 555 человек.
|19.04.2021
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Бишкек, “Саясат.kg”. Калыстык үчүн айталы, буга чейин коррупцияга каршы күрѳш жүргѳнү менен коррупция менен кармалып, айыпталгандар мамлекетке келтирген зыяндарын калыбына келтирбей эле уурдагандарын “сиңиришип” жоопкерчиликтерден кутулуп кетишчү.
По данным республиканского штаба, случаи летальных исходов зафиксированы:
Всего с начала пандемии в республике умерли 1 555 человек.