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СОVID-19
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За прошедшие сутки от COVID в Кыргызстане скончались 6 человек

СОVID-19

По данным республиканского штаба, случаи летальных исходов зафиксированы:

  • в Чуйской области — 4,
  • в Бишкеке – 2.

Всего с начала пандемии в республике умерли 1 555 человек.

           