Статистика по COVID-19 в КР за прошедшие сутки: 265 новых случаев, 2 смерти

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 265 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 148, в Оше - 3, в Чуйской области – 80, в Ошской области - 4, в Таласской области – 4, в Нарынской области - 6, в Иссык-Кульской области – 12, в Джалал-Абадской области – 6, в Баткенской области – 2.

Всего за весь период зарегистрировано 91 тыс. 639 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 152 пациента: в Бишкеке – 92, в Оше - 2, в Чуйской области – 43, в Нарынской области - 5, в Иссык-Кульской области – 10.

Всего за весь период выздоровели 86 тыс. 773 человека.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 2 летальных исхода в Бишкеке.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 546 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 9 человек: в Бишкеке – 3, в Оше - 1, в Чуйской области – 4, в Иссык-Кульской области - 1.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 350 медработников, выздоровели – 4264.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 130 пациентов.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 26 человек, 779 - в средней тяжести, 287 – тяжелые, 38 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении 1 тыс. 223 пациента.