В Бишкеке вакцинацию прошли 611 горожан

СОVID-19

Об этом на брифинге сообщила заведующая отделом ОМПиЭЗ управления здравоохранения мэрии Бишкека Бакытбюбю Шамырканова.

По ее данным, из них 375 медицинских работников, 48 педагогов, 15 государственных служащих, 52 горожанина в возрасте старше 65 лет и 121 доброволец.

«Вакцинацию горожане могут пройти во всех объединённых центрах семейной медицины и центрах семейной медицины №7 и 2», - сказала она.

Напомним, в Кыргызстан 19 марта поступило 150 тыс. доз китайской вакцины от COVID-19 «SinoPfarm» компании «China Biotekchnology Co LTD» безвозмездно, в рамках гуманитарной помощи.

Источник: Кабар