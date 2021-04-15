Дания первой в Европе полностью отказалась от вакцины AstraZeneca

СОVID-19

Такое решение приняло управление здравоохранения страны.

Существует возможная связь между редкими случаями возникновения тромбов и вакциной от коронавируса AstraZeneca (новое название — Vaxzevria). При том, что эпидемия COVID-19 в Дании в настоящее время находится под контролем и доступны другие вакцины против коронавируса, страна отказывается от использования вакцины от AstraZeneca, говорится в сообщении управления.

Таким образом, Дания стала первой европейской страной, которая запретила использование вакцины от AstraZeneca для всех групп населения.

Датские власти приостановили применение препарата 11 марта. Поводом стали случаи образования тромбов и нарушения свертываемости крови у привитых и несколько случаев смерти. С тех пор в прививочной кампании в стране используются вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna.

Помимо этого, о временном отказе от вакцины AstraZeneca объявили Австрия, Люксембург, Норвегия, Италия, Швеция, Финляндия и многие другие страны. Некоторые из них, в том числе Исландия и Ирландия, не вернулись к использованию препарата после заявлений EMA о том, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов нет. Франция, Испания, Германия, Португалия и ряд других стран возобновили применение вакцины.

Источник: centralasia.media