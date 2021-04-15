Статистика по COVID в КР: 305 новых случаев заражения и 6 смертей за сутки

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 305 новых случаев коронавируса и ковидной пневмонии.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

Бишкек — 186,

Ош — 7,

Чуйская область – 89,

Таласская область — 4,

Нарынская область — 1,

Иссык-Кульская область – 12,

Джалал-Абадская область – 4,

Баткенская область — 2.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 91 144 случая заражения COVID.

За прошедшие сутки выздоровели от коронавируса 178 человек. Всего выздоровевших — 86 491.

Скончались за сутки в Кыргызстане от коронавируса 6 человек. Всего умерли — 1 540.