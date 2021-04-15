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СОVID-19
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Статистика по COVID в КР: 305 новых случаев заражения и 6 смертей за сутки

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 305 новых случаев коронавируса и ковидной пневмонии.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

  • Бишкек — 186,
  • Ош — 7,
  • Чуйская область – 89,
  • Таласская область — 4,
  • Нарынская область — 1,
  • Иссык-Кульская область – 12,
  • Джалал-Абадская область – 4,
  • Баткенская область — 2.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 91 144 случая заражения COVID.

За прошедшие сутки выздоровели от коронавируса 178 человек. Всего выздоровевших — 86 491.

Скончались за сутки в Кыргызстане от коронавируса 6 человек. Всего умерли — 1 540.

           