Статистика по COVID в КР: 305 новых случаев заражения и 6 смертей за сутки

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 305 новых случаев коронавируса и ковидной пневмонии.
По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:
- Бишкек — 186,
- Ош — 7,
- Чуйская область – 89,
- Таласская область — 4,
- Нарынская область — 1,
- Иссык-Кульская область – 12,
- Джалал-Абадская область – 4,
- Баткенская область — 2.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 91 144 случая заражения COVID.
За прошедшие сутки выздоровели от коронавируса 178 человек. Всего выздоровевших — 86 491.
Скончались за сутки в Кыргызстане от коронавируса 6 человек. Всего умерли — 1 540.