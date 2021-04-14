Третья волна COVID-19 в Кыргызстане ожидается в конце мая и июне-июле

СОVID-19

Об этом в интервью программе «Парламентаризм сабактары» сообщил министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, страна в 2020 году пережила две волны коронавирусной инфекции.

«Первая в июне-июле, тогда мы потеряли многих граждан из-за не готовности Минздрава и правительства. Вторая произошла в октябре-ноябре, но тогда уже были подготовлены и жертв было меньше. Третья волна ожидается в конце мая и июне-июле 2021 года, потому что у переболевших антитела сохраняются от 8 месяцев до 1 года. И поэтому эти граждане начнут к этому сроку уже быть носителями вируса», - сказал он.

Он отметил, что ведомство сейчас готовится к третьей волне.

«Ошибки, которые были допущены во время первой волны, такие как отсутствие запасов коек в больницах, СИЗ, препаратов, были не допущены во второй волне. Тогда отдельные бизнесмены повысили цены на лекарства и оборудования во много раз от первоначальной стоимости. Сейчас в рамках подготовки к третьей волне во всех больницах есть запасы лекарств и СИЗ на 2-3 месяца вперед», - сообщил министр.

Бейшеналиев также заявил, что во время первой волны из-за отсутствия СИЗов более 4 тыс. медработников заболели коронавирусом, среди погибших есть известные профессора, врачи.

«Ранее в стране отмечалась нехватка скорой помощи, волонтеры отвозили больных в больницы на своих авто. Сейчас страна обеспечена каретами скорой помощи на 90%», - добавил глава Минздрава.

Источник: Кабар