В Кыргызстане за сутки от COVID-19 привились 1102 человека. Всего 3807

Всего за последние 24 часа по республике вакцинировано 1102 человека, всего - 3 тыс. 807, сообщает пресс-служба Минздрава.
По ее данным, из них:
В г.Бишкек – 503 (в т.ч. за сутки –100)
В г.Ош – 435 (в т.ч. за сутки – 51)
В Чуйской области – 432 (в т.ч. за сутки – 79)
В Ошской области - 1469 (в т.ч. за сутки – 577)
В Иссык-Кульской области - 217 (в т.ч. за сутки – 75)
В Таласской области - 10 (в т.ч. за сутки – 10)
В Нарынской области - 379 (в т.ч. за сутки – 38)
В Джалал-Абадской области - 299 (в т.ч. за сутки – 148)
В Баткенской области - 63 (в т.ч. за сутки – 24)
Напомним, что 19 марта через Республиканский центр иммунопрофилактики было получено 150 тыс. доз вакцины китайского производителя Beijing Institute of Biological Product Co.Ltd, инактивированная вакцина «Синофарм». Вакцинация проводится двукратно с интервалом в 25-28 дней. Побочных проявлений после иммунизации данной вакциной не зарегистрировано.
По всем вопросам относительно вакцинации можно обратиться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0(312) 546521, 0(312) 546104.