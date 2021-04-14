В Кыргызстане за сутки от COVID-19 привились 1102 человека. Всего 3807

СОVID-19

Всего за последние 24 часа по республике вакцинировано 1102 человека, всего - 3 тыс. 807, сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, из них:

В г.Бишкек – 503 (в т.ч. за сутки –100)

В г.Ош – 435 (в т.ч. за сутки – 51)

В Чуйской области – 432 (в т.ч. за сутки – 79)

В Ошской области - 1469 (в т.ч. за сутки – 577)

В Иссык-Кульской области - 217 (в т.ч. за сутки – 75)

В Таласской области - 10 (в т.ч. за сутки – 10)

В Нарынской области - 379 (в т.ч. за сутки – 38)

В Джалал-Абадской области - 299 (в т.ч. за сутки – 148)

В Баткенской области - 63 (в т.ч. за сутки – 24)

Напомним, что 19 марта через Республиканский центр иммунопрофилактики было получено 150 тыс. доз вакцины китайского производителя Beijing Institute of Biological Product Co.Ltd, инактивированная вакцина «Синофарм». Вакцинация проводится двукратно с интервалом в 25-28 дней. Побочных проявлений после иммунизации данной вакциной не зарегистрировано.

По всем вопросам относительно вакцинации можно обратиться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0(312) 546521, 0(312) 546104.