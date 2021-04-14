В Бишкеке на 2-недельный карантин отправили учеников СШЛ №28 и двух детсадов

СОVID-19

По их данным, также по той же причине в Бишкеке была закрыта школа-гимназия №13.

«Открыть школу планируется уже со следующей недели», - говорится в сообщении.

Также ученики 11 классов из 7 школ отправлены на онлайн-обучение из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19.

В свою очередь, среди дошкольных образовательных организаций также были закрыты на карантин ДОО №93 и №12.

Отметим, заведующая отделом управления образования мэрии столицы Гульмира Акматова, в ходе брифинга сообщила, что в Бишкеке на 9 апреля COVID-19 выявлен у 22 учеников и 11 учителей, пневмония у 1 школьника и 1 педагога.

«Всего в Бишкеке 7 школ отправлено на онлайн-обучение», - сказала она.

Напомним, в традиционном режиме с 9 марта в столице обучается ученики начальных классов, а также 5,9 и 11 классов. Оставшиеся ученики (6,7,8 и 10 класс) обучаются в онлайн-режиме.

Ранее в мэрии Бишкека планировалось начать обучение в традиционном режиме для всех учеников с 1 апреля. Однако, позже в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации открытие было отменено.

Также 6 апреля сообщалось о переходе всех учеников на онлайн-режим с 8 апреля в связи с проведением выборов и ухудшением эпидемиологической ситуации в столице. Позже, в мэрии пересмотрели данное решение и сообщили, что после выборов в зданиях школ 12-13 апреля будет проведена дезинфекция для того, чтобы дети после вышли на обучение. Кроме того, было принято решение закрывать образовательные учреждения точечно.

Источник: Кабар