Двойные стандарты ЕС или как Россия помогает Кыргызстану в борьбе с ковидом

СОVID-19

Начавшая было падать смертность вновь усилилась. Ряд стран, например, Польша, объявили жесткий локдаун, ограничив работу ресторанов, кафе, магазинов, кинотеатров и других общественных мест.

Такое положение дел связано, прежде всего, со срывом поставок вакцин фармацевтическими концернами. В первом квартале 2021 года страны Евросоюза получили на 40 процентов вакцин меньше, чем заказывали.

Также низкие темпы вакцинации Европы связаны с тем, что первоначально в этих странах делался упор на прививки вакциной AstraZeneca. Но вакцинирование этим препаратом пришлось приостановить в Германии, Франции, Италии, Испании и других странах, или вовсе отказаться от ее использования, как в Дании, Исландии и Норвегии.

Причина – предполагается, что использование вакцины AstraZeneca приводит к возникновению тромбов в сосудах, приводящих к летальному исходу. Из-за резко отрицательного имиджа вакцину AstraZeneca даже пришлось переименовать в Vaxzevria, но суть не изменилась, и страны Европы по-прежнему не хотят прививаться этой смертоносной прививкой.

Сейчас в европейских странах прививают от коронавируса только приоритетные группы населения – пожилых граждан, лиц с хроническими заболеваниями и других, входящих в группу риска. Остальные, в том числе молодежь и люди среднего возраста, вынуждены ждать своей очереди, которая может продлиться несколько месяцев – для них вакцинация назначена на конец весны – начало лета. Причем те категории, что не считаются приоритетными, не могут выбирать вакцину. То есть им могут навязать смертоносную AstraZeneca, переименованную в Vaxzevria, от которой отказаться будет невозможно.

Но самое интересное в Европе начинается после вакцинации. В странах Евросоюза вот уже довольно долгое время ведется дискуссия о том, стоит вводить ковид-паспорта, которые будут разрешать привитым свободное передвижение по континенту. Европейские государства до сих пор не пришли к единому мнению по этому поводу. В ряде стран уже выдают или запрашивают сертификаты о прохождении вакцинации. А Германия, например, намерена вводить их лишь с лета 2021 года. Выходит, что тем, кому не досталась вакцина или кому нельзя прививаться по медицинским соображениям, придется безвылазно находиться дома.

При этом Евросоюз активно препятствует признанию на своей территории российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Несмотря на то, что декларируется возможность отдельных стран разрешать использование этой вакцины, в целом политика Евросоюза по отношению к российскому препарату резко отрицательная. В частности, это может повлиять и на разрешение для россиян и жителей других стран, кто вакцинировался "Спутником V", въезжать на территорию Евросоюза, что можно назвать ничем иным как дискриминацией.

С другой стороны, отсутствие единых правил передвижения по ковид-паспортам делает невозможной саму идею разделения людей на "чистых" и "нечистых". Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг перспектив присоединения России к системе международных ковид-паспортов, отметил, что до настоящего момента данная идея так и осталась идеей, поскольку по этому вопросу до сих пор не выработано единого мнения.

"Идея попытаться унифицировать эти подходы с другими странами существует. Какой-то официальной позиции сейчас нет, но тема циркулирует, ее прорабатывают. Коронавирус создал новую реальность, в которой мы с вами живем и в которой будем жить еще неопределенное время. Прорабатываются разные варианты, чтобы как-то облегчить нашу жизнь в этих условиях", - подчеркнул он.

На фоне всей этой весьма неоднозначной ситуации радует тот факт, что в рамках стратегического сотрудничества с РФ и членства в ЕАЭС Кыргызстан беспрепятственно получает от России вакцину "Спутник V", которая уже активно применяется для вакцинации всех желающих в нашей республике.

Буквально на днях стало известно, что власти Кыргызстана закупает вакцину "Спутник V" на 118 тысяч человек, на что было выделено из бюджета 215 млн сомов. А в ближайшее время в нашу страну поступит еще 500 тысяч доз российской вакцины.

Ну и, в отличие от Евросоюза, гражданам Кыргызстана в рамках ЕАЭС обеспечен свободный доступ в Россию. Это, конечно же, главные преимущества нашего членства в Евразийском союзе. Ну и еще один очевидный плюс – Россия, которая сегодня лидирует в борьбе с коронавирусом, помогает и Кыргызстану справляться с этой напастью.

Источник - vb.kg