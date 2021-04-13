Ученые нашли новый штамм коронавируса с 34 мутациями

СОVID-19

Как пишут «Известия», вариант SARS-CoV-2 с большим количеством изменений может быть заразнее или лучше подавлять иммунную защиту организма.

Неизвестный ранее геном нашли в середине февраля в ходе тестирования трех приезжих из Танзании. В открытой базе данных GISAID есть информация еще о девяти геномных последовательностях, обнаруженных у носителей после путешествий в эту африканскую страну, две из которых имеют ту же основу, что и ангольский штамм.

Новый вариант коронавируса получил временное название A.VOI.V2. В последовательности его ДНК найдена 31 замена аминокислот (важные функциональные замены), 11 из которых в шипах вируса. Также обнаружены три делеции, то есть перестройки в хромосомах, при которых выпадает один или несколько из их участков.

Некоторые из мутаций ангольского варианта африканские ученые выявляли и в ранее известных штаммах. Специалисты предполагают, что эти изменения продолжают развиваться и закрепляются в ДНК как полезные признаки. По мнению медиков, обнаруживших новый штамм, все эти мутации могут повысить сопротивляемость коронавируса к антителам и увеличить его заразность.

Но даже если человек рискует подхватить именно ангольский вирус, ему всё равно стоит сделать прививку от COVID-19, отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Большое число мутаций патогена не может серьезно отразиться на силе действия препарата, пояснил он.

«Если эффективность вакцины была условно 92%, она в зависимости от количества мутаций начнет уменьшаться. Это не значит, что она будет равна нулю. Она будет равна 86%, 85% и так далее. Запас прочности вакцин достаточно большой», - сказал специалист.

Источник: centralasia.media