В Китае впервые признали низкую эффективность своих вакцин, - СМИ

СОVID-19

Высокопоставленный китайский чиновник, отвечающий за медицинские вопросы, признал, что эффективность китайских вакцин от коронавируса — низкая, и предпочтительно их комбинировать, чтобы повысить эффект. Соответствующее заявление глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу сделал 10 апреля на пресс-конференции в Чэнду, сообщает DW.

По словам руководителя центра, препараты — «не предоставляют очень высокого уровня защиты. Сейчас официально рассматривается вопрос, следует ли нам использовать вакцины различных технических производств для процесса иммунизации», - подчеркнул Гао Фу.

Как было установлено в ходе клинических испытаний в Бразилии, эффективность препарата китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd. от коронавируса — на уровне в 50,4%. Вместе с тем, по данным самой компании, тяжелое течение COVID-19 препарат предотвращает на 80%. Две другие вакцины китайской корпорации Sinopharm демонстрируют эффективность в 79,3 и 72,5%. Соответствующий показатель вакцины китайского биофармацевтического гиганта - CanSino - на отметке в 65%.

Использование иностранных препаратов для прививок от коронавируса в КНР пока не одобрено.

«Все должны учитывать те преимущества, которые вакцины мРНК (по технологии матричной РНК) могут принести для человечества», - отметил в этой связи Гао Фу. «Мы должны внимательно следить за этим, а не игнорировать только потому, что у нас уже есть несколько типов вакцин», - отметил он.

Как уточнил китайский чиновник, на 2 апреля обе дозы в стране получили 34 млн человек и около 65 млн человек - минимум одну. Население Китая превышает 1,3 млрд.

Источник: centralasia.media