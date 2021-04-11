В Кыргызстане от коронавируса вакцинировались 2148 человек

СОVID-19

Об сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По данным ведомства, из них:

— в г.Бишкек – 350 (в т.ч. за сутки – 1),

— в г.Ош – 349 (в т.ч. за сутки – 0),

— в Чуйской области – 239 (в т.ч. за сутки – 194),

— в Ошской области — 724 (в т.ч. за сутки – 211),

— в Иссык-Кульской области — 119 (в т.ч. за сутки – 0),

— в Нарынской области — 310 (в т.ч. за сутки – 67),

— в Джалал-Абадской области — 40 (в т.ч. за сутки – 28),

— в Баткенской области — 17 (в т.ч. за сутки – 0).

Как отмечается, Департамент лекарственных средств и медицинских изделий проводит мониторинг нежелательных реакций после иммунизации вакциной «SinoPharm». Получившие вакцину лица чувствуют себя удовлетворительно.

Из общего количества вакцинированных:

— чувствуют себя хорошо — 64,79%;

— головная боль — 9,46%;

— повышение температуры — 3,28%;

— боль на месте инъекции — 6,82%;

— слабость – 6,92%;

— незначительное головокружение — 2,18%;

— озноб – 2,91%;

— тошнота – 2,0%;

— повышение АД – 0,45%;

— нервозность — 0,27%;

— страх — 0,36%;

— миалгия (боли в мышцах) – 0,55%.

Напомним, в Кыргызстане 29 марта стартовал первый этап вакцинации от коронавируса нового типа COVID-19 китайской вакциной Sinopharm.

Первым прививку сделал глава Министерства здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

Источник: Элгезит