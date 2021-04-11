В Кыргызстане от коронавируса вакцинировались 2148 человек

Об сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.
По данным ведомства, из них:
— в г.Бишкек – 350 (в т.ч. за сутки – 1),
— в г.Ош – 349 (в т.ч. за сутки – 0),
— в Чуйской области – 239 (в т.ч. за сутки – 194),
— в Ошской области — 724 (в т.ч. за сутки – 211),
— в Иссык-Кульской области — 119 (в т.ч. за сутки – 0),
— в Нарынской области — 310 (в т.ч. за сутки – 67),
— в Джалал-Абадской области — 40 (в т.ч. за сутки – 28),
— в Баткенской области — 17 (в т.ч. за сутки – 0).
Как отмечается, Департамент лекарственных средств и медицинских изделий проводит мониторинг нежелательных реакций после иммунизации вакциной «SinoPharm». Получившие вакцину лица чувствуют себя удовлетворительно.
Из общего количества вакцинированных:
— чувствуют себя хорошо — 64,79%;
— головная боль — 9,46%;
— повышение температуры — 3,28%;
— боль на месте инъекции — 6,82%;
— слабость – 6,92%;
— незначительное головокружение — 2,18%;
— озноб – 2,91%;
— тошнота – 2,0%;
— повышение АД – 0,45%;
— нервозность — 0,27%;
— страх — 0,36%;
— миалгия (боли в мышцах) – 0,55%.
Напомним, в Кыргызстане 29 марта стартовал первый этап вакцинации от коронавируса нового типа COVID-19 китайской вакциной Sinopharm.
Первым прививку сделал глава Министерства здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.
Источник: Элгезит