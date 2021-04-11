Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за прошедшие сутки: 208 новых случаев, 3 смерти

СОVID-19

По его данным, в Бишкеке – 136, в Оше - 8, в Чуйской области – 44, в Ошской области - 1, в Нарынской области - 2, в Иссык-Кульской области – 10, в Джалал-Абадской области – 7.

Всего за весь период зарегистрировано 90 тыс. 227 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровел 101 пациент: в Бишкеке – 80, в Оше - 2, в Чуйской области – 12, в Ошской области – 1, Нарынской области - 2, в Иссык-Кульской области – 2, в Джалал-Абадской области – 2.

Всего за весь период выздоровели 85 тыс. 925 человек.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 3 летальных исхода: в Бишкеке - 2, в Чуйской области - 1.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 522 человека.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 4 человек в Бишкеке.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 303 медработника, выздоровели – 4231.

На стационарном лечении находятся 838 пациентов.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 14 человек, 600 - в средней тяжести, 199 – тяжелые, 25 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении 978 пациентов.

Кроме того, за сутки проведено 3 тыс. 428 ПЦР-анализов.