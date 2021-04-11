(Фото) Экс-президент Роза Отунбаева вакцинировалась от коронавируса.

СОVID-19

Экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева вакцинировалась от коронавируса. Китайскую вакцину Sinopharm она получила в столичном Центре семейной медицины №7.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, Отунбаева призвала кыргызстанцев пройти вакцинацию от COVID-19.

«Без здоровья экономика не будет расти, предприятия закроются, а безработица будет расти. Никто не знает, какие еще эпидемии нас ждут. Поэтому самый простой, безопасный и эффективный способ избавиться от COVID-19 и жить в безопасности — это сделать прививку от коронавируса», — сказала экс-президент.

По данным Минздрава, в Кыргызстане от COVID-19 на сегодня вакцинировано 1820 человек.

Источник: Элгезит