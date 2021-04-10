Статистика по COVID-19 в КР за прошедшие сутки: 208 новых случаев, 3 смерти

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 208 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке – 128, в Оше - 1, в Чуйской области – 66, в Ошской области - 2, в Нарынской области - 2, в Иссык-Кульской области – 8, в Баткенской области - 1.

Всего за весь период зарегистрировано 90 тыс. 19 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 105 пациентов: в Бишкеке – 55, в Оше - 2, в Чуйской области – 40, в Нарынской области - 1, в Иссык-Кульской области – 7.

Всего за весь период выздоровел 85 тыс. 824 человека.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 3 летальных исхода: в Бишкеке - 2, в Чуйской области - 1.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 519 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 1 человека в Бишкеке.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 299 медработников, выздоровели – 4226.

На стационарном лечении находятся 833 пациента.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 26 человек, 587 - в средней тяжести, 193 – тяжелые, 27 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении 880 пациентов.

Кроме того, за сутки проведено 5 тыс. 563 ПЦР-анализа.