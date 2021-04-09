Количество жертв COVID в мире приблизилось к 3 млн

СОVID-19

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе.

Самое большое число заразившихся зафиксировано в США – 31 млн 2 тысячи. Далее идут Бразилия – 13 млн 279 тыс, Индия – 13 млн 60 тыс, Франция – 5 млн, Россия – 4 млн 563 тыс, Великобритания – 4 млн 384 тыс.

Жертвами коронавируса в мире стали 2 миллиона 902 тысячи человек. В CША от заболевания скончались 560 тысяч человек, в Бразилии – 345 тыс, Мексике – 206 тыс, Индии – 167 тыс, Великобритании – 127 тысяч человек.

В Кыргызстане на сегодняшний день выявлено 89 тысяч 811 случаев заражения COVID, скончались 1 516 человек.