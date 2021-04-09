В Кыргызстане на 9 апреля зарегистрирован 151 новый случай COVID-19

Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
г. Бишкек – 74,
г. Ош – 6,
в Чуйской области – 47,
в Ошской области – 0,
в Таласской области – 0,
в Нарынской области – 7,
в Ыссык-Кульской области – 16,
в Джалал-Абадской области – 1,
в Баткенской области – 0.
За весь период зарегистрировано всего – 89 811 случаев, из них 47 052 случая – лабораторно подтвержденные, 42 759 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 112 пациентов.
Из них:
в Бишкек – 60,
г. Ош – 2,
Чуйская область – 35,
Ошская область – 0,
Таласская область – 0,
Нарынская область – 3,
Иссык-Кульская область – 10,
Джалал-Абадская область – 2,
Баткенская область – 0.
За сутки проведено – 5 059 ПЦР исследований.