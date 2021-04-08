На утро 8 апреля в Казахстане коронавирус выявлен у 2586 человек

Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 710;
- город Нур-Султан - 578;
- Алматинская область - 325;
- Карагандинская область - 160;
- Атырауская область - 137;
- Западно-Казахстанская область - 125;
- Актюбинская область - 117;
- Акмолинская область - 98;
- город Шымкент - 81;
- Восточно-Казахстанская область - 55;
- Мангистауская область - 43;
- Жамбылская область - 39;
- Костанайская область - 33;
- Павлодарская область - 28;
- Кызылординская область - 22;
- Туркестанская область - 19;
- Северо-Казахстанская область - 16.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлены 261 503 случая коронавируса.
Источник: centralasia.media