На утро 7 апреля в Казахстане выявлено 2080 заболевших коронавирусом

Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 620;
- город Нур-Султан - 372;
- Алматинская область - 280;
- Карагандинская область - 144;
- Актюбинская область - 121;
- Атырауская область - 102;
- Западно-Казахстанская область - 98;
- Акмолинская область - 73;
- город Шымкент - 72;
- Восточно-Казахстанская область - 39;
- Костанайская область - 34;
- Жамбылская область - 31;
- Павлодарская область - 25;
- Кызылординская область - 25;
- Северо-Казахстанская область - 20;
- Туркестанская область - 13;
- Мангистауская область - 11.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 258 917 случаев коронавируса.
Источник: centralasia.media