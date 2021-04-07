Пресс-секретарь Акорды: Токаев привился «Спутником». Ранее он обещал использовать «отечественную вакцину»

СОVID-19

По информации пресс-службы Акорды, вакцина произведена Карагандинским фармацевтическим комплексом — предприятием, получившим из бюджета более 15 миллиардов тенге (свыше 35 миллионов долларов) на выпуск препарата из поставляемого из России сырья (совладельцем комплекса выступает бизнесмен Кайрат Боранбаев, родственник бывшего президента Нурсултана Назарбаева, предшественника Токаева).

В конце января этого года, выступая на расширенном заседании правительства в столице, Токаев публично говорил, что будет прививаться вакциной казахстанской разработки.

«Надеемся на положительный итог тестирования отечественной вакцины. В этом случае я привьюсь именно казахстанской вакциной», — сказал 26 января Токаев.

Почему в итоге был сделан выбор в пользу российской разработки — пресс-служба президента не объяснила. Курмангали указал в сообщении, что самочувствие 67-летнего Токаева «хорошее», «побочных эффектов нет».

«Спутник V» — единственная вакцина от коронавируса, которая одобрена министерством здравоохранения Казахстана и используется сейчас для иммунизации населения. После вакцинации медиков, учителей и сотрудников силовых органов в ряде регионов страны началась массовая иммунизация всех желающих, но в нескольких городах, в том числе Алматы, сообщили о нехватке препарата и приостановке кампании до ввоза новой партии.

Власти Казахстана обещали задействовать в вакцинации препарат местной разработки, QazCOVID-in, который еще не прошел решающую, третью, фазу испытаний. Ученые Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности, работающие над вакциной, сообщили в конце марта, что вакцинация QazCOVID-in начнется в конце апреля, то есть до завершения заключительной стадии испытаний, намеченного на июль.

В прошлом году несколько чиновников, в том числе министр образования и науки Асхат Аймагамбетов и советник Токаева Ерлан Карин сообщили, что привились казахстанской инактивированной вакциной QazCOVID-in. Они сказали, что прививка прошла успешно.

В последние дни в стране наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По официальным данным, зарегистрировано более 256 тысяч случаев заражения коронавирусом и 3 129 летальных исходов от COVID-19. Многие считают, что реальное количество инфицированных и умерших в разы выше.

Министерство здравоохранения на фоне распространения в Казахстане новых, более заразных штаммов вируса заявило в начале апреля, что по «реалистичному сценарию» в ближайшие три месяца в стране COVID-19 могут заболеть еще 250 тысяч человек.

Источник: Азакттык