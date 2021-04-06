В США выявил первый случай заражения индийским штаммом коронавируса с двойной мутацией

СОVID-19

Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Как сообщили исследователи Стэнфордской лаборатории клинической вирусологии, новый штамм был найден у жителя в области залива Сан-Франциско. Еще семь человек, которых подозревают в заражении индийским штаммом коронавируса, находятся на проверке.

Ранее Минздрав Индии сообщал, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса, который имеет двойную мутацию. Пока у властей недостаточно информации для того, чтобы установить прямую связь между появлением мутаций и быстрым ростом случаев заболевания в некоторых индийских штатах.

Источник: centralasia.media