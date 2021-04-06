В России зарегистрировано 81 случай заражения британским штаммов коронавируса

СОVID-19

Об этом сообщила Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает Interfax.

«Это говорит о том, что мы все-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи — завозные. Распространение этих штаммов сегодня велико в Европе, Азии, на южноамериканском и, конечно, африканском континенте. Сегодня в мире регистрируется всё возрастающее количество случаев заражения именно этими штаммами» , — сказала она.

Попова отметила, что в Европе, Азии, Южной Америке и Африке растет число инфицированных именно этими штаммами, поэтому, по ее словам, «сегодня лучше оставаться в родной стране».

Глава Роспотребнадзора добавила, что в России тоже выявляются новые мутации коронавируса, но чтобы оценить их опасность, нужно больше исследований, и они проводятся. На данный момент, резюмировала Попова, оснований для беспокойства нет.

Источник: reporter.kg