В Кыргызстане от COVID-19 привились 644 человека

Об этом на брифинге в доме правительства сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Улук-Бек Бектурганов.
По его данным, в Бишкеке привились 214 человек, в Оше – 258, в Чуйской области – 109, в Ошской области – 20, в Иссык-Кульской области – 43.
Напомним, на первом этапе вакцинации китайской вакциной «SinoPharm» будут привиты 75 тыс. человек.
В Бишкеке развернуты 5 прививочных пунктов на базе четырех Объединённых центров семейной медицины и ЦСМ №7.
В Чуйской области будет развернуто 2 пункта - в ЦСМ Сокулукского и Ысык-Атинского районов.
Также в Оше будет развернуто 2 пункта на базе двух филиалов ЦСМ - №8 и №10.
На первом этапе будут привиты медики реанимационных отделений, инфекционных больниц, скорой помощи, эпидемиологи, работающие в очагах. Также будут охвачены учителя, сотрудники погранслужбы, таможни, МВД.
Источник: Кабар