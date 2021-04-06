В Кыргызстане от COVID-19 привились 644 человека

СОVID-19

Об этом на брифинге в доме правительства сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Улук-Бек Бектурганов.

По его данным, в Бишкеке привились 214 человек, в Оше – 258, в Чуйской области – 109, в Ошской области – 20, в Иссык-Кульской области – 43.

Напомним, на первом этапе вакцинации китайской вакциной «SinoPharm» будут привиты 75 тыс. человек.

В Бишкеке развернуты 5 прививочных пунктов на базе четырех Объединённых центров семейной медицины и ЦСМ №7.

В Чуйской области будет развернуто 2 пункта - в ЦСМ Сокулукского и Ысык-Атинского районов.

Также в Оше будет развернуто 2 пункта на базе двух филиалов ЦСМ - №8 и №10.

На первом этапе будут привиты медики реанимационных отделений, инфекционных больниц, скорой помощи, эпидемиологи, работающие в очагах. Также будут охвачены учителя, сотрудники погранслужбы, таможни, МВД.

Источник: Кабар