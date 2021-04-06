Из бюджета КР выделили 2,4 млрд сомов для борьбы с коронавирусом

СОVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Министерство экономики.

Отмечается, что Министерству здравоохранения и социального развития предусмотрено 500 млн сомов на компенсационные выплаты медработникам, привлекаемым к работе в очаговых территориях.

В сообщении также говорится, что Министерством экономики и финансов в рамках проведения мероприятий по вакцинации против коронавирусной инфекции направляются проектные заявки на выделение средств по вакцинации от COVID-19 в адрес партнеров по развитию (международных доноров). Правительством поставлена задача усилить работу с донорами в части привлечения средств на борьбу с COVID-19

Источник: reporter.kg