Из бюджета КР выделили 2,4 млрд сомов для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба Министерство экономики.
Отмечается, что Министерству здравоохранения и социального развития предусмотрено 500 млн сомов на компенсационные выплаты медработникам, привлекаемым к работе в очаговых территориях.
В сообщении также говорится, что Министерством экономики и финансов в рамках проведения мероприятий по вакцинации против коронавирусной инфекции направляются проектные заявки на выделение средств по вакцинации от COVID-19 в адрес партнеров по развитию (международных доноров). Правительством поставлена задача усилить работу с донорами в части привлечения средств на борьбу с COVID-19
Источник: reporter.kg