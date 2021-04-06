Распространение COVID-19: Бишкек находится в «красной» зоне

СОVID-19

Из-за роста случаев COVID-19 Бишкек внесен в «красную» зону. А Министерство здравоохранения и социального развития КР призывает не верить домыслам о том, что «переболевшие коронавирусом не прививаться».

«Столица уже три дня как внесена в «красную» зону. Чуйская область находится в «желтой» зоне. Ситуация в остальных регионах стабильная», — сказал представитель Министерства здравоохранения и социального развития КР, эпидемиолог Зуридин Нурматов.

В Минздраве расчеты ведут с учетом того, сколько человек вокруг себя заразил потенциально больной коронавирусом. В случае, если этот показатель превышает 50 человек, то населенный пункт попадает в категорию «красной» зоны.

Накануне, 5 апреля ведомство также сообщило, что в Бишкеке и Чуйской области будут развернуты дополнительные койки для пациентов с COVID-19, из них 110 коек будет развернуто в Национальном госпитале, а в Чуйской больнице – 55.

Вместе с тем, министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев, третья волна коронавирусной инфекции в Кыргызстане может начаться в мае-июне.

По информации Республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией от 5 апреля, в Кыргызстане за прошедшие сутки было выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусом с учетом внебольничной пневмонии и зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19. Днем ранее умерших было четыре человека.

В больницах от этой болезни лечатся 648 пациентов, из них 34 человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Источник: Элгезит