В Австрии 41 человек умер после прививки от коронавируса

СОVID-19

В докладе ведомства отдельно отмечается, что – по словам местных специалистов — из 33 смертей ни одна не связана с вакцинацией, причинами стали другие болезни, расследование еще восьми летальных исходов продолжается, передает Gazeta.Ru.

Днем ранее в Токио 60-летняя пациентка умерла от кровоизлияния в мозг через три дня после вакцинации препаратом Pfizer/BioNtech, сообщило министерство здравоохранения страны, также добавив, что между ними может не быть связи.

«Кровоизлияние в мозг, которое подозревается в качестве причины, относительно распространено среди людей в возрасте от 40 до 60 лет, и в настоящее время, основываясь на примерах за рубежом, похоже, нет связи между кровоизлияниями в мозг и вакциной от коронавируса» , — указал врач Томохиро Морио, консультирующий японское правительство.

«Это может быть случайное совпадение, но необходимо собрать больше информации и провести оценку в предстоящих рабочих группах» , — добавил медик.

В тот же день стало известно: предварительное исследование, проведенное Общественным здравоохранением Англии (PHE), показало, что вакцины Pfizer/BioNtech и AstraZeneca Оксфордского университета могут значительно снизить тяжелую форму COVID-19 у пожилых людей, и на 83% уменьшить смертность.

При этом, минздрав Канады призвал не использовать препарат AstraZeneca для людей старше 65 лет. Соответствующее решение было принято Национальным совещательным комитетом Канады по иммунизации.

Специалисты уточнили, что такой вывод был сделан из-за «ограниченной» информации по поводу эффективности этого препарата для данной возрастной группы.

В конце прошлого месяца стало известно, что в Швейцарии после вакцинации от COVID-19 скончались как минимум 16 человек. Об этом сообщало фармацевтическое надзорное ведомство.

В ходе исследований было выявлено 364 возможных побочных эффекта. Из них 199 были связаны с вакциной Pfizer/BioNtech, а 154 — с препаратом Moderna.

Источник: reporter.kg