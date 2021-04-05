В Узбекистане от коронавируса привились уже почти 24 тыс. человек

СОVID-19

В Узбекистане за один день 3 апреля прививку против коронавируса получил 9551 человек. В частности, 3441 человек старше 65 лет и 6110 медицинских работников.

Среди регионов больше всего вакцину получили граждане из Ташкента – 2105 человек. Следующие места заняли Наманганская область (1189 человек), Бухарская область (1166 человек), Андижанская область (1083 человека) и Ташкентская область (844 человека).

Напомним, 1 апреля, в первый день вакцинации, прививку против коронавируса получили 5018 человек, 2 апреля - 9211 человек.

Вакцинация производится на добровольной основе и двумя препаратами на выбор: AstraZeneca – 2 дозы, ZF-UZ-VAC2001 – 3 дозы. При этом вакцинируемый должен завершить процесс вакцинации тем же препаратом, которым его прививали в первый раз.

Всего на текущий момент в Узбекистане от коронавируса привились уже почти 24 тыс. человек

Процесс вакцинации продолжается.

Источник: Кабар