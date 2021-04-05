NYT: в США перестали выпускать вакцину AstraZeneca

СОVID-19

Завод в Балтиморе в США прекратил производство вакцины от коронавируса AstraZeneca, пишет New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

Ранее на предприятии биотехнологической компании Emergent BioSolution случайно смешали ингредиенты для двух вакцин – AstraZeneca и Johnson & Johnson. В результате оказались испорчены 15 миллионов доз.

По данным издания, теперь на заводе будут производить только однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson. В компании AstraZeneca, в свою очередь, сообщили, что обсудят с властями США альтернативный вариант производства своего препарата.

Ранее ряд европейских стран приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о тромбоэмболических осложнениях у вакцинированных. Расследованием инцидентов занялось Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).

Ранее радио Sputnik сообщало, что семь британцев умерли от тромбоза после прививки AstraZeneca.

Источник: Кабар