Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за прошедшие сутки: 142 новых случая, 2 смерти

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 142 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке – 90, в Чуйской области – 44, в Иссык-Кульской области – 7, в Баткенской области - 1.

Всего за весь период зарегистрировано 88 тыс. 842 случая COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 98 пациентов: в Бишкеке – 49, в Оше - 1, в Чуйской области – 35, в Ошской области - 5, в Нарынской области - 2, в Иссык-Кульской области – 5, в Баткенской области – 1.

Всего за весь период выздоровели 85 тыс. 77 человек.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 2 летальных исхода в Бишкеке.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 502 человека.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 8 человек: в Бишкеке - 6, в Чуйской области - 2.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 259 медработников, выздоровели – 4203.

На стационарном лечении находятся 582 пациента.

Уточняется, что из них в состоянии средней тяжести находятся 444 человека, 115 - тяжелые, 23 - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении 729 пациентов.

Кроме того, за сутки проведено 4 тыс. 289 ПЦР-анализов.