Мутированный штамм COVID-19 в Кыргызстане не обнаружен

СОVID-19

Об этом в прямом эфире «Биринчи радио» сообщил министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев.

Ранее он сообщал, что анализы на выявление мутаций отправляются в Россию и Нидерланды.

Напомним, на 31 марта 2021 года всего по республике за сутки зарегистрировано лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 98 новых случаев.

Из них в г. Бишкек – 48, город Ош – 1, в Чуйской области – 36, в Ошской области – 1, в Таласской области – 0, в Нарынской области – 1, в Ыссык-Кульской области – 6, в Джалал-Абадской области – 4, в Баткенской области – 1.

Источник: Кабар