На утро 31 марта выявлено 98 новых случаев COVID-19

СОVID-19

На утро 31 марта в Кыргызстане выявлено 98 новых случаев COVID-19, сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Из них:

- Бишкек — 48;

- Чуйская область — 36;

- Иссык-Кульская область — 6;

- Жалал-Абадская область — 4;

- Баткенская область — 1;

- Ошская область — 1;

- Нарынская область — 1

- город Ош — 1.

С марта 2020 года в Кыргызстане, по данным Минздрава, зарегистрировано 88 374 случая заражения COVID-19.

За сутки скончался один человек. Летальный исход зарегистрирован в Бишкеке.

Всего за весь период от коронавируса скончались 1499 человек.

