На утро 31 марта выявлено 98 новых случаев COVID-19

На утро 31 марта в Кыргызстане выявлено 98 новых случаев COVID-19, сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Из них:
- Бишкек — 48;
- Чуйская область — 36;
- Иссык-Кульская область — 6;
- Жалал-Абадская область — 4;
- Баткенская область — 1;
- Ошская область — 1;
- Нарынская область — 1
- город Ош — 1.
С марта 2020 года в Кыргызстане, по данным Минздрава, зарегистрировано 88 374 случая заражения COVID-19.
За сутки скончался один человек. Летальный исход зарегистрирован в Бишкеке.
Всего за весь период от коронавируса скончались 1499 человек.