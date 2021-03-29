Новый коронавирус живёт во рту

СОVID-19

Известно, что он может проникать в клетки кишечника, в мозг, в почки, возможно, в семенники, и ещё в некоторые органы. Исследователи из Национальных институтов здоровья США вместе с коллегами из других научных центров обнаружили ещё одно место, где новый коронавирус может у нас поселиться – это рот, пишет Наука и Жизнь.

Известно, что коронавирус можно найти в слюне, и анализ слюны может быть столь же достоверным способом обнаружить инфекцию SARS-CoV-2, как и мазок из носоглотки. Однако до сих пор было не очень ясно, откуда вирус берётся в слюне. Ведь он вполне мог появиться во рту из той же носоглотки или вместе со слизью, откашливаемой из бронхов. С другой стороны, SARS-CoV-2 обнаруживали в слюне даже у тех, у кого инфекция протекала без респираторных симптомов, которые ничего не откашливали.

Чтобы проникнуть в клетку, вирусу нужны два клеточных белка, ACE2 и TMPRSS2. Взаимодействуя с ACE2 и TMPRSS2, сидящими на наружной клеточной мембране, вирус открывает себе двери внутрь клетки. Если у клетки активны оба гена, то с высокой вероятностью SARS-CoV-2 может в неё проникнуть. В статье в Nature Medicine говорится, что и ген белка ACE2, и ген белка TMPRSS2 активны в некоторых клетках слюнных желёз и слизистой оболочки дёсен. Причём оба гены были здесь активны в той же мере, в какой они активны в клетках носоглотки, в которые вирус проникает заведомо легко.

То, что вирус способен жить в слюнных железах, подтвердил анализ образцов слюнных желёз, взятых у погибших от коронавирусной инфекции и у тяжелобольных. Вирусной РНК в этих образцах было столько, что стало понятно – SARS-CoV-2 не просто проникает в клетки желёз, но и успешно в них размножается. Вирус из слюны бессимптомных больных проверили на жизнеспособность – и оказалось, что он вполне способен заражать здоровые клетки, если их обработать этой слюной.

Наконец, когда проанализировали истории болезни нескольких десятков почти бессимптомных больных с вирусом в слюне, то оказалось, что они теряли вкус и обоняние – хотя других симптомов у них не было. Иными словами, SARS-CoV-2 не просто проникает в клетки ротовой полости (а слюнные железы относятся к ротовой полости), не просто размножается в них, но и вызывает некоторые клинические симптомы коронавирусной инфекции COVID-19. Вирус может использовать рот как дополнительный резервуар, не говоря уже о том, что живя здесь, ему проще переселяться от человека к человеку. Впрочем, в ротовой полости он обнаруживается не у всех больных, а значит, нужно понять, какие факторы помогают или подталкивают SARS-CoV-2 осесть во рту.

Источник: Кабар