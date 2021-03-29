В Алматы подтвердили наличие новых мутаций коронавируса

СОVID-19

По результатам проведенных исследований в Алматы выявлены два новых штамма коронавирусной инфекции – британский и южноафриканский, сообщает в пятницу служба центральных коммуникаций Алматы со ссылкой на главного государственного санитарного врача города Жандарбека Бекшина, передает Vlast.kz.

«Получены результаты геномного секвенирования измененных участков — выявлены мутации, характерные для британского и южноафриканского штаммов коронавируса. Новые штаммы имеют более высокую контагиозность», — говорится в сообщении по итогам оперативного заседания с участием министра здравоохранения Алексея Цоя.

По сравнению с предыдущим базовым штаммом показатель заражаемости новых штаммов выше до 70%.

«Именно это и дает высокий прирост заражений, который отмечается в последнее время в мегаполисе», — подчеркнул Бекшин.

Главный санврач Алматы напомнил, что город продолжает находиться в «красной» зоне. В этом году в мегаполисе зарегистрировано 12 800 случаев коронавирусной инфекции, сохраняется высокий уровень заболеваемости в условиях циркуляции мутированных штаммов. Однако, учитывая двухмиллионное население Алматы и высокий уровень миграции на фоне циркуляции новых штаммов, Бешин призвал население к «усилению антиковидных мер».

Источник: reporter.kg