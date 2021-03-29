В США введут паспорта для сделавших прививку от COVID граждан

СОVID-19

Белый дом совместно с американскими компаниями работает над введением так называемых паспортов или сертификатов для жителей США, сделавших прививку от COVID, сообщает The Washington Post.

Отмечается, что бесплатные документы можно будет получить с помощью приложений для смартфонов, в которых будут отображаться специальные коды.

Американские власти намерены разработать компьютерные системы, которые сложно будет взломать, и сертификаты, которые невозможно будет подделать.

Ожидается, что инициатива заставит многих жителей США, которые выступают против вакцинации, сделать прививку.

Источник: Элгезит