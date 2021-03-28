В Кыргызстане выявили 146 новых случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 88 092

СОVID-19

Об этом сообщили в Минздравсоцразвития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 101 случай, Оше — 1, Чуйской области — 34, Ошской — 1, Иссык-Кульской — 7, Джалал-Абадской — 2.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 88 тысяч 92 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.

