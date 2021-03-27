В Алматы выявили британский и южноафриканский штаммы коронавирусной инфекции

СОVID-19

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Казахстана Алматы Жандарбек Бекшин.

- Новые штаммы имеют более высокую контагиозность. По сравнению с предыдущим базовым штаммом показатель заражаемости новых штаммов выше до 70 процентов. То есть данная инфекция более заразная. Именно это и даёт высокий прирост заражений, который отмечается в последнее время в мегаполисе, – сообщил Бекшин.

На сегодня Алматы продолжает находиться в “красной” зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. В этом году в этом городе зарегистрировано 12 800 случаев заражения коронавирусом. По словам Бекшина, “сохраняется высокий уровень заболеваемости в условиях циркуляции мутированных штаммов”.

Ранее главный санврач Алматы сообщал, что проводятся исследования по идентификации новых штаммов коронавируса в связи с увеличением числа заболевших детей и молодых людей.

— Если в прошлом году основная часть случаев была [среди граждан] начиная с 1980 года рождения, то в этом году — с 1990 года рождения. Удвоилось количество заболевших детей дошкольного возраста. Почти утроилось количество заболевших школьников. Эти свойства говорят о том, что новый штамм обладает очень высокой заразностью, — говорил тогда Бекшин.

Одним из вероятных причин попадания в Алматы британского штамма Бекшин могло стать возвращение казахстанцев, которые прибывали из разных стран транзитом через Турцию, поскольку “стамбульские аэропорты — основной хаб для южной части земного шара”.

Власти Алматы заявили, что ожидают крупную партию вакцины “Спутник V”, чтобы начать массовую вакцинацию населения. По состоянию на 25 марта в Алматы прививку получили лишь 12 550 человек.

Источник: Азаттык