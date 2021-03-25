Какая из восьми передовых вакцин от коронавируса эффективнее?

СОVID-19

Французский журнал Le Point провел обзор эффективности восьми вакцин от коронавируса, которые прошли заключительную фазу испытаний — (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, «Спутник V», Novavax, Sinovac, Sinopharm).

Как заявил Даниэль Флоре, зампредседатель Технического комитета по вакцинации Верховного управления здравоохранения, не существует исследований, которые позволили бы провести научное сравнение различных вакцин от коронавируса.

«Критерии оценки эффективности, которые использовались производителями для оценки эффективности на третьей фазе клинических исследований, не являются абсолютно идентичными. Поэтому говорить о том, что одна из них эффективнее других на основании одних лишь испытаний было бы упрощением. В конечном итоге определиться помогают испытания в реальной жизни, то есть массовая вакцинация населения. Первые имеющиеся у нас данные очень хорошие, в частности по вакцине AstraZeneca», - сказал он.

Как отмечает издание, вакцина британского производства приближается к высокому уровню эффективности РНК-вакцин, в том числе среди населения старше 65 лет. Установленное с начала кампании усиленное наблюдение за нежелательными эффектами тоже подтверждает хорошую переносимость всех трех вакцин. Сообщается только о локальной реакции и случаях высокой температуры в течение 24-48 часов, а также редких острых аллергических реакциях.

«Частое возникновение псевдогриппозного синдрома после вакцины AstraZeneca связано с тем, что инъекции делали в основном более молодым людям, чья иммунная система реагирует интенсивнее», - говорит Даниэль Флоре.

Также два проведенных в Израиле исследования по вакцине Pfizer-BioNTech говорят о 85-90% снижении числа бессимптомно болеющих людей после вакцинации. Если эта информация подтвердится, она может означать быстрые перемены во французской стратегии вакцинации. Дело в том, что польза вакцины не только в защите самых уязвимых людей: для коллективной борьбы с распространением вируса нужно предложить ее всем, в том числе и молодежи. В перспективе, быть может, даже детям, пишет автор статьи.

Как бы то ни было, пока что финишную черту третьей фазы клинических испытаний преодолели всего восемь вакцин. В апреле к ним должна присоединиться девятая. Речь идет об РНК-вакцине немецкой компании Curevac. Производители выбрали разный подход к активизации иммунной системы против вируса, но у всех была одна цель: обезвредить белок-шип, ключ к вредоносности вируса covid-19. Именно поэтому его мутации, которые были установлены в Великобритании, ЮАР и Бразилии, вызывают такую тревогу. Производителям нужно добиться того, чтобы вакцины обеспечили населению достаточную защищенность как против уже выявленных штаммов, так и против тех, которые могут появиться в ближайшие месяцы.

Источник: centralasia.media