Бразилия установила рекорд по числу умерших от коронавируса пациентов за сутки

СОVID-19

В Бразилии накануне от коронавирусной инфекции скончался 3251 человек, что является рекордным показателем с начала пандемии.

Всего за год с момента регистрации первого смертельного случая коронавирус унес жизни почти 300 тысяч человек в Бразилии.

Страна находится на втором месте в мире после США по числу заражений (12,1 млн) и также на втором по количеству летальных исходов.

Как сообщает ВВС, президент страны Жаир Болсонару пообещал привить все население к концу года. По его словам, власти будут располагать 500 млн доз вакцин.

Ранее Болсонару негативно высказывался по поводу вакцин, отказывался надевать защитную маску на публике, а также отрицал серьезность пандемии коронавируса.

Источник: centralasia.media