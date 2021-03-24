Более 100 млн человек привились китайской вакциной

СОVID-19

Китайские фармацевтические компании обеспечили вакцинацию от коронавируса более чем 100 млн человек в мире, сообщила межведомственная группа по противодействию эпидемии Госсовета КНР, передает «Коммерсант» .

В Китае разработаны пять препаратов от COVID-19 для вакцинации в один, два или три этапа.

«Более 100 млн человек в нашей стране и за рубежом привились китайскими вакцинами от коронавируса. Одновременно продолжают увеличиваться масштабы производства соответствующих препаратов» ,— сказано в сообщении группы Госсовета КНР.

По данным группы, китайские вакцины «на практике доказали свою эффективность и безопасность». В ходе вакцинации наблюдается укрепление иммунитета населения страны, формируется «стена, препятствующая проникновению вируса».

Ранее в марте министр иностранных дел Китая Ван И сообщил, что страна бесплатно поставляет вакцину в 69 развивающихся стран, еще 43 странам продает препарат. ВОЗ проверяет данные полученные от производителей вакцин китайских компаний Sinovac и Sinopharm и проводит инспекции на производствах в Китае.

Источник: reporter.kg