В Кыргызстане коронавирусом болеют 826 человек, 149 — в тяжелом состоянии

СОVID-19

Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздравсоцразвития Айнура Акматова.

По ее словам, амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 367 пациентов, в больницах — 459. В том числе 18 человек — в крайне тяжелом состоянии, 131 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 304 человека — оценивают как средней тяжести, шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 51 человек. В Бишкеке выписаны 27 человек, Чуйской области — 18, Ошской — 5, Джалал-Абадской — 1.

С начала марта 2020 года выздоровели 84 тысячи 274 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.

Источник: 24.kg