В ВОЗ сообщили о росте смертности от коронавируса в мире

СОVID-19

Количество случаев COVID-19 в мире растет пятую неделю подряд, рост смертности от вируса также вызывает озабоченность, заявила на брифинге в понедельник глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, передает РИА Новости.

«Мы сейчас наблюдаем рост распространение в четырех из пяти регионов ВОЗ. Рост идет пятую неделю подряд по всему миру. За последнюю неделю рост был на 8%» , — сказала она.

По ее словам, за последнюю неделю только в Европе был зафиксирован рост заражений на 12%, в основном за счет британского штамма B.1.1.7. Новые случаи выросли на 49% в регионе юго-восточной Азии, в частности, за счет роста заражений в Индии. В регионе восточного средиземноморья рост был на 8%, тогда как в западно-тихоокеанском регионе ВОЗ рост составил 29%, в основном за счет заражений на Филиппинах и в Папуа Новой Гвинее.

«В целом мы видим тренд на рост случаев, и это нас беспокоит» , — отметила эксперт.

Ван Керкхове указала, что ситуация осложняется давлением, которые ряд стран испытывают в связи с требованием граждан снимать ограничительные меры, неравномерным распределением и нехваткой вакцин, а также появлением новых штаммов COVID-19.

При этом, по ее словам, в течение шести недель ВОЗ отмечала снижение смертности. Однако в последние недели смертность вновь начала расти по всему миру, что вызывает большую озабоченность.

Источник: reporter.kg