В Кыргызстане 73 новых случая COVID-19, из них 58 - в Бишкеке

Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 58
Ош - 0
Чуйская область – 1
Ошская область - 2
Таласская область - 0
Нарынская область - 0
Иссык-Кульская область – 7
Джалал-Абадская область– 5
Баткенская область - 0.
Всего за весь период заразились 87 462 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 38 человек:
Бишкек – 20
Ош –1
Чуйская область – 11
Ошская область – 3
Таласская область – 0
Нарынская область – 0
Иссык-Кульская область – 3
Джалал-Абадская область – 0
Баткенская область – 0.
За весь период выздоровели 84 223 человека.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 2420.